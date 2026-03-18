Bombe a grappolo su Tel Aviv Super ordigni sui silos missilistici Iran | Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo

Nella notte, sono state segnalate esplosioni a Tel Aviv, con bombe a grappolo e ordigni di grandi dimensioni sui silos missilistici. L'Iran ha dichiarato che le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo. La guerra tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio, prosegue con intensità, coinvolgendo diverse aree e obiettivi militari.

Va avanti senza esclusione di colpi la guerra tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran, scoppiata lo scorso 28 febbraio. Dopo il duro colpo inferto ieri a Teheran, con l'uccisione di due figure di altissimo piano, quali Ali Larijani, segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, e il generale Gholam Reza Soleimani, il regime degli ayatollah promette vendetta: "Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo", come fa sapere Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Sul fronte militare si registrano bombe a grappolo su Tel Aviv, raid Usa lungo lo stretto di Hormuz e super bombe sui siti missilistici. Israele, intanto, colpisce Beirut. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bombe a grappolo su Tel Aviv. Super ordigni sui silos missilistici. Iran: "Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo" Articoli correlati Bombe a grappolo su Tel Aviv. Teheran: "Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo"Va avanti senza esclusione di colpi la guerra tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran, scoppiata lo scorso 28 febbraio. Iran, bombe a grappolo sul Tel Aviv: «È la vendetta per Larijani». Due civili morti – La direttaNel diciannovesimo giorno della guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran Teheran ha lanciato un’offensiva con bombe a grappolo su Tel Aviv per... Approfondimenti e contenuti su Tel Aviv Temi più discussi: Guerra in Iran, le notizie del 18 marzo; Bombe a grappolo su Tel Aviv: morti e una stazione devastata; Bombe a grappolo su Tel Aviv, due morti; Tel Aviv, due morti a seguito dell’attacco iraniano. Raid israeliani su Beirut: almeno sei vittime. Bombe a grappolo su Tel Aviv. Teheran: Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondoRaid notturno di Teheran su Tel Aviv: due morti. Israele colpisce Beirut. Ancora attacchi alla base Usa di Baghdad. Washington colpisce siti iraniani vicino Hormuz ... ilgiornale.it Bombe a grappolo su Tel Aviv, 2 morti. Israele colpisce Beirut. L'Iran avverte: La guerraAGI - Il diciannovesimo giorno di guerra in Medio Oriente si apre con la notizia, nella notte, della morte di due persone, inizialmente date come ferite in modo grave a seguito di un attacco missilist ... msn.com Rappresaglia iraniana contro #Israele: due persone sono morte e una stazione è stata distrutta a Tel Aviv, dove sono state attivate le sirene d’allarme - facebook.com facebook #TG2000 - #MedioOriente, violento bombardamento israeliano su #Beirut. Sirene a #TelAviv #17marzo #Libano #Beirut #Hezbollah #Israele #Hormuz #Trump #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #Netanyahu #Khamenei #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com