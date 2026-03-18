Bologna | video di passante smaschera ladro eroe ferito

A Bologna, un giovane di 19 anni di origine tunisina è stato fermato dalla polizia dopo aver strappato una collana d’oro a una donna di 63 anni in via dei Mille. Un passante ha filmato la scena e ha poi inviato il video alle forze dell’ordine, che hanno arrestato il ragazzo. Durante l’intervento, un agente è rimasto ferito.

Un episodio di violenza urbana a Bologna ha un diciannovenne, di origine tunisina, fermato dalla polizia dopo aver strappato una collana d’oro a una donna di 63 anni in via dei Mille. Il ladro è stato individuato grazie alle immagini riprese da un passante su uno scooter che ha documentato l’aggressione e il tentativo eroico di un giovane di 18 anni di fermare il criminale. La dinamica si è svolta sabato scorso nel cuore della città emiliana, dove la vittima, avvicinata dal sospetto, ha subito la sottrazione forzata del gioiello. Un ragazzo presente sulla scena ha cercato di bloccare il fuggitivo, ma è stato raggiunto in via Avesella da un complice armato di lama che lo ha ferito alla mano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna: video di passante smaschera ladro, eroe ferito Articoli correlati Cerca di sventare una rapina ma viene ferito: ladro incastrato grazie a un video girato da un passanteBologna, 17 marzo 2026 – Ha avvicinato una donna di 63 anni per poi strapparle la collanina d’oro. Passante eroe per caso al centro commerciale: aiuta a bloccare un ladro. Il questore: “Non sappiamo chi sia, vogliamo ringraziarlo”Rimini, 25 febbraio 2026 – Tenta di rubare in un negozio alle Befane, scappa alla vista della polizia e durante il fermo prende a pugni un agente,... Contenuti utili per approfondire Bologna video di passante smaschera... Temi più discussi: Rapinano una coppia e feriscono un testimone a Bologna, individuati grazie al video di un passante; Cerca di sventare una rapina ma viene ferito: ladro incastrato grazie a un video girato da un passante; BOLOGNA: Strappa la collana a una donna, arrestato grazie a un video; Rapina in centro a Bologna: ruba la collana a una donna, fermato 19enne. Cerca di sventare una rapina ma viene ferito: ladro incastrato grazie a un video girato da un passanteUn 19enne ha strappato una catenina a una donna in via dei Mille: un ragazzo lo insegue, ma un complice lo colpisce a una mano. Un passante però filma tutto dalla scooter, aiutando la polizia a rintra ... msn.com Rapinano una coppia e feriscono un testimone a Bologna, individuati grazie al video di un passanteCittadino tunisino fermato a Bologna per rapina ai danni di una connazionale: decisivo il video di un passante. Indagini in corso sui complici. virgilio.it Originaria di Bologna, ha vinto l'Oscar come miglior corto live action, «Two People Exchanging Saliva» - facebook.com facebook Kimi Antonelli a Bologna tra festa, famiglia e… Fiorello: sarà davvero lui in radio x.com