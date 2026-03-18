Dal 16 al 22 marzo 2026, Bologna si trasforma in un grande palcoscenico diffuso, dove si svolgono sette giorni di eventi che spaziano tra concerti pop, performance di rap e teatro civile. Durante questa settimana, vengono proposti numerosi spettacoli e iniziative culturali che coinvolgono diversi luoghi della città, creando un calendario ricco di attività dedicate alla musica e alla riflessione sociale.

La città di Bologna si trasforma in un unico palcoscenico diffuso tra il 16 e il 22 marzo del 2026, offrendo un mix unico di grandi concerti pop e riflessioni civili profonde. Sette giorni intensi vedranno artisti come Olly, Neffa e Elio Germano portare sul palco temi che vanno dal divertimento puro all’analisi sociale più severa. L’Unipol Arena ospiterà lunedì 16 marzo il Tutta Vita Palazzetti Tour 2026 di Olly, un evento che promette di riempire la struttura con i ritmi della musica contemporanea. Parallelamente, al Teatro Duse e all’EuropAuditorium si svolgeranno spettacoli teatrali che sfidano lo spettatore a riflettere sulla guerra, sull’infanzia e sulle illusioni del progresso moderno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna 2026: 7 giorni tra pop, rap e teatro civile

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