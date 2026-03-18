Le imprese toscane si trovano ad affrontare un aumento delle bollette che ha portato a una spesa complessiva di circa 670 milioni di euro. La situazione è stata resa nota in un comunicato ufficiale, che evidenzia l’impatto dei rincari energetici sulla regione. La crisi in Medio Oriente, che si sviluppa in questi giorni, viene indicata come possibile causa di questa nuova ondata di aumenti.

Firenze, 18 marzo 2026 – La nuova crisi in Medio Oriente rischia di avere effetti pesanti anche sull’economia toscana. Secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, il rincaro delle bollette legato all’escalation del conflitto con l’Iran potrebbe costare alle imprese italiane quasi 10 miliardi di euro in più nel 2026, con un aumento complessivo del +13,5% rispetto al 2025. In questo scenario, la Toscana si conferma tra le regioni più esposte. Secondo le stime della Cgia, infatti, le aziende della nostra regione dovranno sostenere un aumento dei costi energetici pari a circa 670 milioni di euro, con una crescita del +13,6% rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bollette, incubo rincari: stangata da 670 milioni per le imprese in Toscana

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