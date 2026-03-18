Boccia | Meloni preferisce andare nei podcast che venire in Parlamento mentre il mondo brucia – Il video

Il 18 marzo 2026, un rappresentante politico ha commentato che la Presidente del Consiglio preferisce partecipare a podcast e trasmissioni televisive rispetto a presenziare in Parlamento. La dichiarazione è stata rilasciata in un video diffuso dall'Agenzia Vista. Secondo quanto riferito, si sarebbe auspicato che la leader del governo trovasse il tempo di essere presente nell’assemblea legislativa, anche in un periodo di crisi.

(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2026 "Noi avremmo sperato che la Presidente del Consiglio, tra un podcast e una trasmissione televisiva, trovasse il tempo per venire in Parlamento. Purtroppo non lo ha trovato. Conferma l'idea che la Presidente del Consiglio ha della Repubblica: conta solo cosa fa il Governo, quello che decide il Governo, e il Parlamento viene esclusivamente piegato ai suoi interessi. Fuori da qui il mondo brucia, è in fiamme, l'ordine internazionale si sta sgretolando e il Parlamento purtroppo non è messo, Presidente, nella condizione di decidere", così il senatore del Partito Democratico Francesco Boccia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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