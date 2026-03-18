Blub guida un’auto | il pesce rosso stabilisce un record

Un pesce rosso di nome Blub ha recentemente fatto notizia per aver guidato un’auto per più di dodici metri in sessanta secondi. L’episodio ha attirato l’attenzione di testate giornalistiche e appassionati di record, che hanno documentato la sua performance. La scena si è svolta in un ambiente controllato, dove il pesce ha dimostrato abilità inattese nel controllo del veicolo.

Un pesce rosso di nome Blub ha appena stabilito un nuovo primato mondiale guidando un veicolo motorizzato per oltre dodici metri in sessanta secondi, realizzando ciò che fino a ieri sembrava fantascienza. L’inventore olandese Thomas de Wolf ha trasformato una vasca d’acqua in un centro di controllo hi-tech, permettendo al piccolo animale di muovere un mezzo su quattro ruote tramite i propri spostamenti naturali. La tecnologia impiegata combina telecamere e sensori per tradurre il nuoto del pesce in comandi di sterzata e avanzamento, aprendo scenari concreti per l’assistenza alla mobilità delle persone con disabilità. Tuttavia, questa impresa tecnologica solleva interrogativi etici sul benessere dell’animale utilizzato come operatore di un sistema complesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blub guida un’auto: il pesce rosso stabilisce un record Articoli correlati Euphoria: il trailer della stagione 3 stabilisce un nuovo record di visualizzazioniWarner Bros Discovery ha annunciato che le prime immagini del ritorno dello show hanno ottenuto un incredibile interesse online. NIO stabilisce il nuovo record di scambi batteria grazie al capodanno cineseNIO Raggiunge un Nuovo Picco di Scambi Batteria nel Cuore del Capodanno Cinese La casa automobilistica cinese NIO ha segnato un nuovo record di... lber Ortayl: nsan Olmann Felsefesi The Philosophy of Being Human Contenuti e approfondimenti su Blub guida Temi più discussi: Pesce rosso da Guinness World Record guida un’auto hi-tech e potrebbe aiutare i disabili, ma al suo benessere chi ci pensa?; Il pesce rosso Blub guida un’auto hi-tech: è Guinness World Record!; Olly canta Per sempre sì di Sal Da Vinci durante un suo live; Scherzi a Parte, Massimo Boldi in lacrime per le parole della figlia. Il pesce rosso Blub guida un’auto hi-tech: è Guinness World Record!12 metri percorsi in un solo minuto: ecco l'incredibile record di Blub, il pesce rosso che pilota un veicolo hi-tech a sensori ... 105.net Pesce rosso da Guinness World Record guida un’auto hi-tech e potrebbe aiutare i disabili, ma al suo benessere chi ci pensa?Blub, il pesce rosso, guida un’auto hi-tech e conquista il Guinness World Record. Innovazione lodevole, ma è giusto usare gli animali? greenme.it MA CHE COSA STA SUCCEDENDO A CESENA Il club ha deciso di cambiare guida tecnica dopo l’esonero di Michele Mignani: il #Cesena ha scelto di affidare la panchina all’ex campione inglese #AshleyCole #calcionews24 - facebook.com facebook