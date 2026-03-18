Bloccato con carico esplosivo in auto sulla Telesina | arrestato sequestrati oltre 100 kg di ordigni

Un uomo è stato arrestato sulla strada Telesina con oltre 100 chilogrammi di materiale esplosivo nascosto nella sua auto. La Guardia di Finanza di Benevento ha sequestrato numerosi ordigni artigianali e altri esplosivi, trovati durante un controllo di routine. L’individuo è stato fermato con il veicolo carico di esplosivi, che sono stati immediatamente sequestrati.

Tempo di lettura: 2 minuti Oltre 100 chilogrammi di materiale esplosivo, in gran parte costituito da ordigni artigianali, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento. Un uomo di origini beneventane è stato arrestato in flagranza di reato. L’operazione è scattata nei giorni scorsi durante un controllo sulla Strada Statale 372 “Telesina”, nel territorio di San Salvatore Telesino, da parte dei militari della Tenenza di Solopaca. A destare sospetti è stato l’atteggiamento nervoso del conducente di un autocarro fermato per accertamenti. All’interno del vano di carico i finanzieri hanno rinvenuto oltre 102... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bloccato con carico esplosivo in auto sulla Telesina: arrestato, sequestrati oltre 100 kg di ordigni Articoli correlati Maxi carico di droga dalla Spagna a Napoli: tre arresti a Ponticelli, sequestrati oltre 43 kg di marijuanaMaxi operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. Sorpresi con 2 kg di esplosivo in auto: giudizio immediato per i corrieri delle 'marmotte'Fissato il giudizio immediato per Denis Nicola Arace e Simone Ameri, 21enni foggiani sorpresi e arrestati a Galatone, nel Leccese, mentre... Contenuti utili per approfondire Bloccato con carico esplosivo in auto... Argomenti discussi: Pisa: bloccato il treno carico di armi - Pressenza. Ancona, maxi sequestro di esplosivi al porto. Bloccato autoarticolato con oltre 10milioni di detonatori e 314mila munizioniUn carico di dimensioni eccezionali contenente milioni di detonatori e centinaia di migliaia di munizioni è stato sequestrato al porto di Ancona nell’ambito dell’operazione Clean Shot, condotta cong ... picenotime.it Pisa: bloccato il treno carico di armiSeduti sulle rotaie del binario 3 della stazione di Pisa, ieri - giovedì 12 marzo, un centinaio di manifestanti hanno impedito il passaggio del convoglio Seduti sulle rotaie del binario 3 della stazio ... pressenza.com