A Pescara, i controlli nei negozi etnici hanno portato a sequestri di merce e multe salate. Durante un'operazione tra centro e lungomare, sono state riscontrate numerose irregolarità relative all'igiene e alla documentazione. Decine di attività sono state oggetto di verifiche da parte delle forze dell'ordine, che hanno riscontrato problemi in vari esercizi commerciali.

Pescara - Controlli serrati tra centro e lungomare: decine di irregolarità accertate tra igiene, conservazione degli alimenti e tracciabilità dei prodotti Proseguono a Pescara le verifiche congiunte della Polizia locale e della Asl, impegnate in una serie di controlli mirati nei cosiddetti negozi etnici situati nelle aree più frequentate della città. Dall’inizio del 2026 sono state effettuate complessivamente venti ispezioni, concentrate tra corso Vittorio Emanuele, piazza Santa Caterina, via de Amicis, via Quarto dei Mille, piazza dei Martiri Pennesi, via Mazzini e viale Regina Elena. Le operazioni hanno portato all’accertamento di numerose violazioni, con un bilancio significativo: elevate sanzioni per 47. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Blitz nei negozi etnici a Pescara: maxi sequestri e multe shock

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