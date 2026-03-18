Blackout digitale | il Festival della Felicità sfida

Il Festival della Felicità si svolge a Torino e durerà fino al 20 marzo 2026. Durante l’evento, i partecipanti sono invitati a spegnere i dispositivi digitali per un certo periodo di tempo. L’obiettivo è mettere alla prova la capacità di pensare senza l’uso di tecnologie. La manifestazione si propone di creare un’esperienza di resilienza emotiva e riflessione personale.

Il Festival della Felicità trasforma Torino in un laboratorio di resilienza emotiva. Fino al 20 marzo 2026, l’evento sfida i partecipanti a spegnere i dispositivi digitali per recuperare la capacità di pensare. Un esperimento sociale unico: simulare un blackout totale e misurare quante persone ricordano ancora numeri di telefono a memoria. La risposta è allarmante, secondo gli indicatori del benessere interiore. La prova del silenzio digitale. Walter Rolfo ha ideato una provocazione che mette alla prova le abitudini moderne. L’obiettivo non è solo parlare di felicità, ma costringere il pubblico a vivere senza schermi. In questo scenario ipotetico, il Wi-Fi svanisce, Google scompare e le rubriche degli smartphone diventano inutilizzabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blackout digitale: il Festival della Felicità sfida Articoli correlati Il Festival della Felicità a Desio. Mille pratiche per vivere meglioUna settimana di laboratori, pratiche di meditazione, sessioni di yoga, attività di danza e mindfulness, esperienze immersive, spettacoli, incontri... Ancona capitale della filosofia: torna il festival del Pensiero Plurale dedicato a "Felicità e Benessere"Presentata la 29ª edizione del festival filosofico più longevo d'Italia: da marzo a giugno incontri con grandi pensatori, cinema e percorsi formativi... Una selezione di notizie su Festival della Felicità Temi più discussi: Il Festival della Felicità lancia un esperimento sociale in caso di Blackout Digitale; Torna il Festival della Felicità, che lancia un esperimento sociale in caso di Blackout Digitale e si prepara a spegnere gli smartphone per riaccendere gli umani. Fino al 20 marzo migliaia di studenti da tutte le regioni a Torino per cercare La Classe più felice; Il Festival della Felicità lancia un esperimento sociale in caso di blackout digitale; Festival della Felicità, a Torino fino al 20 marzo migliaia di studenti per cercare La classe più felice d’Italia. Festival della Felicità a Torino: l'esperimento sul blackout digitale e le palestre della menteUn festival che chiede di spegnere gli smartphone per riscoprire il volto umano della felicità e premia la 'Classe più felice d'Italia' con un manifesto di buone pratiche ... notizie.it Il Festival della felicità lancia un esperimento sociale in caso di blackout digitale(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Immaginiamo un blackout improvviso. Niente Wi-Fi, niente rubrica dello smartphone, niente Google. Quanti numeri di telefono ricorderemmo a memoria? Riparte da questa provocazio ... msn.com Ciao Torino... Nei prossimi giorni sarò spesso da te. Oggi al festival della felicità. Venerdì 20, sabato21 e lunedì 23 al @teatrocolosseo con L'Uomo Sbagliato. Mi piaci tanto come città. Spero di scoprirti ancora di più! - facebook.com facebook Rolfo al Festival della Felicità, basta guardare la vita dai cellullari. Dal 13 al 17 marzo a Torino, show con Generali sold out all'Inalpi Arena #ANSA x.com