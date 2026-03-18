Blackout digitale | il Festival della Felicità sfida

Da ameve.eu 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival della Felicità si svolge a Torino e durerà fino al 20 marzo 2026. Durante l’evento, i partecipanti sono invitati a spegnere i dispositivi digitali per un certo periodo di tempo. L’obiettivo è mettere alla prova la capacità di pensare senza l’uso di tecnologie. La manifestazione si propone di creare un’esperienza di resilienza emotiva e riflessione personale.

Il Festival della Felicità trasforma Torino in un laboratorio di resilienza emotiva. Fino al 20 marzo 2026, l’evento sfida i partecipanti a spegnere i dispositivi digitali per recuperare la capacità di pensare. Un esperimento sociale unico: simulare un blackout totale e misurare quante persone ricordano ancora numeri di telefono a memoria. La risposta è allarmante, secondo gli indicatori del benessere interiore. La prova del silenzio digitale. Walter Rolfo ha ideato una provocazione che mette alla prova le abitudini moderne. L’obiettivo non è solo parlare di felicità, ma costringere il pubblico a vivere senza schermi. In questo scenario ipotetico, il Wi-Fi svanisce, Google scompare e le rubriche degli smartphone diventano inutilizzabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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