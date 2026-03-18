Il 31 marzo si terrà l’interrogatorio preventivo dei medici coinvolti nel caso del bambino trapiantato. L’incontro si svolgerà presso il tribunale e servirà a chiarire la loro posizione riguardo alle accuse di falso. La procedura fa seguito alle indagini avviate in questi mesi, che hanno portato alla richiesta di interrogatorio da parte delle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Saranno ascoltati per l’interrogatorio preventivo il prossimo 31 marzo due dei sette medici indagati per l’omicidio colposo in concorso di Domenico Caliendo a cui il Nas e la Procura di Napoli contestano anche di avere falsificato la cartella clinica del bimbo deceduto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito eseguito il 23 dicembre 2025 nell’ospedale Monaldi di Napoli. I due medici in questione sono il cardiochirurgo 54enne Guido Oppido, e la seconda operatrice Emma Bergonzoni, 32 anni, che, per gli inquirenti, avrebbero fatto risultare di avere avviato l’incanalamento dell’aorta e la circolazione extracorporea, propedeutici alla cardiectomia, contemporaneamente all’arrivo nella sala opertoria di Napoli del box frigo fuori dalle linee guida contenente il cuore prelevato a Bolzano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bimbo trapiantato, a fine mese l’interrogatorio dei medici accusati di falso

Articoli correlati

La mamma del bimbo trapiantato a Napoli: “È un guerriero, il cuore deve arrivare”. Lunedì nuova valutazione dei mediciOggi il cardinale Battaglia ha incontrato la madre del bimbo che ha ricevuto un cuore "bruciato" al Monaldi di Napoli; per ora resta nella lista...

Bimbo trapiantato, i medici: Condizioni in rapido peggioramento“Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento”.

Tutto quello che riguarda Bimbo trapiantato

Temi più discussi: Morte piccolo Domenico, ispezione straordinaria per ospedale Monaldi; Domenico morto al Monaldi, Regione Campania dispone ispezione straordinaria. Stop a trapianti pediatrici; Bimbo trapiantato, anche ipotesi di falso per medici indagati; Bimbo trapiantato, 100 persone al Monaldi per esprimere solidarietà al primario.

Bimbo trapiantato, anche ipotesi di falso per medici indagatiAvrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette med ... ansa.it

Modifiche alla cartella clinica di Domenico, il bimbo trapiantato: 2 medici indagati anche per falsoAvrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette med ... msn.com

Bimbo trapiantato, anche l'ipotesi di falso per due medici indagati: "Modificata la cartella clinica". - facebook.com facebook

Bimbo trapiantato, al Monaldi in 100 per esprimere solidarietà a Guido Oppido. Striscioni e foto dei bimbi salvati. Mamma: 'Ci ha ridato luce e speranza' #ANSA x.com