Bimbo morto dopo trapianto a Napoli il legale | Da Procura indagine di alto profilo

Un bambino è deceduto a Napoli dopo un intervento di trapianto. Il legale della famiglia ha riferito che la Procura ha aperto un’indagine di alto profilo e sta esaminando la vicenda. Secondo quanto appreso, ci sarebbe stata una richiesta di misura cautelare d’interdittiva nei confronti di due medici coinvolti, uno dei quali avrebbe operato durante il trapianto.

“Ho appreso da fonti giornalistiche di una richiesta di misura cautelare d’interdittiva dai pubblici uffici che pare riguardi il dottor Oppido e la dottoressa Bergonzoni, secondo operatore in fase di trapianto. Credo che la Procura che comunque sta facendo un’indagine di altissimo profilo, e nella quale ripongo molta fiducia e stima, abbia deciso di procedere con la contestazione di un ulteriore capo di imputazione, per il quale è stato posto sotto sequestro il telefono di un’altra professionista. Credo che quel telefonino al suo interno contenga il video dell’arrivo in sala del cuore, la foto del cuore espiantato e se ci fosse la foto del cuore espiantato con un minutaggio che precede l’arrivo dell’organo in sala operatoria, diventa superfluo poi parlare di tutto il resto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, il legale: "Da Procura indagine di alto profilo" Articoli correlati Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, il legale della famiglia: “Esposto a Ordine dei Medici per cardiochirurghi”(Adnkronos) – Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, annuncia di aver presentato un esposto "ai consigli... Bimbo morto dopo il trapianto, l’avvocato della famiglia: “Per la Procura nessun errore a Bolzano”Lo ha spiegato l'avvocato della famiglia: "Non c'è nessun errore o negligenza di Bolzano per la Procura di Napoli. Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, il legale: Da Procura indagine di alto profilo Contenuti e approfondimenti su Bimbo morto Temi più discussi: Accordo col Bambino Gesù, équipe da Roma per far ripartire il Monaldi; Domenico morto al Monaldi, Regione Campania dispone ispezione straordinaria. Stop a trapianti pediatrici; La mamma di Domenico in tv da Mara Venier: Prima dell'intervento ebbi una brutta sensazione. Nessuno ci disse che il cuore era arrivato congelato; Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiato. Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, il legale: Da Procura indagine di alto profilo(LaPresse) Ho appreso da fonti giornalistiche di una richiesta di misura cautelare d’interdittiva dai pubblici uffici che pare riguardi il dottor Oppido e la dottoressa ... ilmattino.it Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli, due medici indagati anche per falso in cartella clinicaL'ospedale Monaldi di Napoli (foto Cavero/LaPresse) Nuova contestazione della Procura di Napoli nei confronti ... msn.com #TG2000 - Bimbo morto a #Napoli, due #medici indagati per falso nella cartella clinica #18marzo #Nola #Monaldi #DomenicoCaliendo #cronaca #news #TV2000 @tg2000it @MinisteroSalute x.com Secondo gli inquirenti avrebbero modificato la cartella clinica del bimbo morto dopo il trapianto di cuore. Richiesta per loro anche la sospensione dall'esercizio della professione medica - facebook.com facebook