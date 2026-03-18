Bimbo di 14 mesi morto in Friuli | aveva la febbre alta Attesa per le cause del decesso a Majano
Un bambino di 14 mesi, figlio di due ex campioni di rugby, è morto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine nella notte tra lunedì e martedì. Il piccolo, che aveva la febbre alta, era stato ricoverato d’urgenza e le cause del decesso sono in fase di accertamento a Majano. La famiglia attende chiarimenti sulle circostanze della tragedia.
Il bimbo era figlio di Ilario Tommasini ed Elisa Forte, entrambi ex campioni di rugby. Il piccolo si è spento nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, poco dopo il ricovero d’urgenza. Attesa per le cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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