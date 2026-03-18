Bimbo di 14 mesi morto in Friuli | aveva la febbre alta Attesa per le cause del decesso a Majano

Un bambino di 14 mesi, figlio di due ex campioni di rugby, è morto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine nella notte tra lunedì e martedì. Il piccolo, che aveva la febbre alta, era stato ricoverato d’urgenza e le cause del decesso sono in fase di accertamento a Majano. La famiglia attende chiarimenti sulle circostanze della tragedia.