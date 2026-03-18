Biennale di Venezia incendio al padiglione della Serbia

Questa mattina si è verificato un incendio sul tetto del Padiglione Serbia alla Biennale di Venezia. Le fiamme sono state subito spente, evitando che il fuoco si estendesse all’interno o ad altre parti della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Questa mattina è scoppiato un incendio sul tetto del Padiglione Serbia della Biennale di Venezia. Secondo quanto si apprende il rogo è stato subito domato. Le fiamme sono divampate intorno alle 10 di questa mattina durante la coibentazione del tetto del padiglione. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenute due Apl (autopompe lagunari) del distaccamento di Venezia, supportate da una imbarcazione del Nucleo Nautico di Marittima. Alla Biennale di Venezia è prevista per domani la presentazione alla stampa del padiglione centrale, ai Giardini, riqualificato coi fondi del Pnrr. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Biennale di Venezia, incendio al padiglione della Serbia Articoli correlati Leggi anche: Incendio alla Biennale di Venezia, in fiamme il padiglione della Serbia Venezia, incendio alla Biennale: fiamme al padiglione SerbiaVenezia, 18 marzo 2026 - Grossa colonna di fumo scuro visibile sopra Venezia stamattina. Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione Serbia Tutto quello che riguarda Biennale di Venezia incendio al... Temi più discussi: Colonna di fumo sopra Venezia, incendio al padiglione Serbia della Biennale; Biennale di Venezia, va a fuoco il tetto del Padiglione della Serbia; Buttafuoco incontra La Russa. La Biennale: Sanzioni rispettate; Incendio in un condominio a Pontedera, morta una donna. VIDEO | Incendio sul tetto della Biennale di Venezia, fiamme spenteVENEZIA – Fiamme alla Biennale di Venezia: nel padiglione della Serbia ai Giardini si è sprigionato un incendio, sul tetto, da cui si è levata una nube di fumo visibile anche a distanza. Da poco prima ... dire.it Incendio alla Venezia, un padiglione in fiamme (alimentate dal forte vento): colonna di fumo nero visibile da lontanoIncendio al padiglione Serbia della Biennale di Venezia. Il fuoco divampato dal tetto è stato domato dai vigili del fuoco. greenme.it Incendio alla Biennale di Venezia: vigili del fuoco in azione - facebook.com facebook Incendio alla Biennale di Venezia: vigili del fuoco in azione x.com