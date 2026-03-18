La nazionale di biathlon tedesca si trova in una posizione critica dopo le ultime competizioni, con la possibilità di subire una sconfitta totale. La squadra ha ancora una chance di salvarsi a Oslo, dove si svolgeranno le prossime gare, evitando così un risultato storico negativo. Nel frattempo, la Francia ha completato una doppietta mai vista prima nelle classifiche generali di Coppa del Mondo.

Ieri è stato affrontato il tema della Francia, prossima a completare una (per lei) inedita doppietta nelle classifiche generali di Coppa del Mondo di biathlon. In realtà, il tema più forte della tappa finale della stagione, prevista a Oslo da domani a domenica, riguarda un’altra superpotenza; la Germania. Al contrario dei transalpini, i tedeschi non scoppiano di salute. Anzi, rischiano seriamente di incappare in un’ onta. Innanzitutto, contestualizziamo la situazione. La Germania, nel biathlon, è la seconda nazione più vincente nel settore maschile e la più blasonata in assoluto in quello femminile. Fra gli uomini, solo la Norvegia ha fatto meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, la Germania rischia il ‘Whitewash’. Ai tedeschi resta Oslo per evitare una disfatta epocale

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