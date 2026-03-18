Biathlon Coppa del Mondo a Oslo-Holmenkollen dal 19 al 22 marzo | Perrot e Jeanmonnot a caccia della Coppa di cristallo

Dal 19 al 22 marzo a Oslo-Holmenkollen si svolge l'ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon della stagione 2025-2026. Sei gare sono in programma, tra sprint, inseguimento e mass start, con protagonisti i biathleti Perrot e Jeanmonnot, che cercano di conquistare la Coppa di cristallo. La competizione si svolge in Norvegia, chiudendo così il circuito stagionale.

Ultima tappa della stagione 2025-2026 in Norvegia: sei gare in programma tra sprint, inseguimento e mass start. Diretta su Rai e Eurosport La stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di biathlon si chiude in Norvegia. Dal 19 al 22 marzo 2026, la Holmenkollen National Ski Arena di Oslo-Holmenkollen accoglie l’ultima tappa del massimo circuito mondiale, con sei gare in programma distribuite su quattro giorni. L’appuntamento norvegese porta con sé le ultime chance per la classifica generale. I medagliati olimpici Éric Perrot e Lou Jeanmonnot si presentano a Oslo con la possibilità concreta di conquistare la prima Coppa di cristallo della propria carriera. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Coppa del Mondo biathlon Oslo Holmenkollen 2026: programma, orari, tv, streaming Biathlon, a Holmenkollen cala il sipario sulla Coppa del Mondo. Cinque podi azzurri senza vittorie al femminileAnche l’edizione 2025-2026 della Coppa del Mondo di biathlon raggiunge il proprio epilogo. Aggiornamenti e notizie su Biathlon Coppa del Mondo a Oslo... Temi più discussi: Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot ad un passo dal successo aritmetico, Vittozzi in lotta per il podio; Classifica generale femminile: Jeanmonnot sempre in testa, Vittozzi sale 5ª; Coppa del mondo di biathlon 2025-2026 a Oslo-Holmenkollen : programma completo, orari e dove vedere le gare; Biathlon, Lisa Vittozzi vince inseguimento a Otepaa. Biathlon, a Holmenkollen cala il sipario sulla Coppa del Mondo. Cinque podi azzurri senza vittorie al femminileAnche l'edizione 2025-2026 della Coppa del Mondo di biathlon raggiunge il proprio epilogo. Per la quarta volta nell'ultimo lustro, il sipario calerà sulle ... oasport.it Biathlon, Francia a un passo dalla storica 'doppietta' in Coppa del MondoLa Francia a un passo dalla doppietta storica in Coppa del Mondo di biathlon, un traguardo mai raggiunto prima ... it.blastingnews.com Sci di fondo – Dominio norvegese in Coppa del Mondo, Pellegrino a VG: “Bisogna sacrificare qualcosa” - facebook.com facebook L’ITALIA è il Paese che ha ottenuto il maggiore numero di podi nelle 38 competizioni delle discipline olimpiche invernali disputate nell’ultima settimana tra Coppa del Mondo e Campionati mondiali. Il bottino finale è stato di 39 presenze nelle prime dieci posizi x.com