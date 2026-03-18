Biathlon Coppa del Mondo a Oslo-Holmenkollen dal 19 al 22 marzo | Perrot e Jeanmonnot a caccia della Coppa di cristallo

Da sportface.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 19 al 22 marzo a Oslo-Holmenkollen si svolge l'ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon della stagione 2025-2026. Sei gare sono in programma, tra sprint, inseguimento e mass start, con protagonisti i biathleti Perrot e Jeanmonnot, che cercano di conquistare la Coppa di cristallo. La competizione si svolge in Norvegia, chiudendo così il circuito stagionale.

Ultima tappa della stagione 2025-2026 in Norvegia: sei gare in programma tra sprint, inseguimento e mass start. Diretta su Rai e Eurosport La stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di biathlon si chiude in Norvegia. Dal 19 al 22 marzo 2026, la Holmenkollen National Ski Arena di Oslo-Holmenkollen accoglie l’ultima tappa del massimo circuito mondiale, con sei gare in programma distribuite su quattro giorni. L’appuntamento norvegese porta con sé le ultime chance per la classifica generale. I medagliati olimpici Éric Perrot e Lou Jeanmonnot si presentano a Oslo con la possibilità concreta di conquistare la prima Coppa di cristallo della propria carriera. 🔗 Leggi su Sportface.it

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