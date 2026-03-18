Biasin a sorpresa | Gol annullato a Conceicao? Il tifoso della Juventus fa bene ad arrabbiarsi

Un commento a sorpresa di Biasin riguarda il gol annullato a Conceicao durante una recente partita. Il giornalista sottolinea come il tifoso della Juventus abbia ragione ad arrabbiarsi, evidenziando le reazioni dei supporter alla decisione arbitrale. La discussione si concentra sulle nuove linee guida adottate in questa stagione, che hanno portato a questa e altre contestazioni.

Biasin analizza la rabbia della Juventus dopo la rete annullata a Conceicao, criticando le nuove linee guida introdotte durante il campionato. La vittoria per 1-0 della Juventus contro l’ Udinese continua a far discutere per le controverse scelte arbitrali. L’episodio focale ruota attorno alla marcatura negata a Francisco Conceicao, evento che ha scatenato forti proteste. A prendere posizione su questa vicenda è stato Fabrizio Biasin, che ha chiarito le dinamiche della gara. I tifosi bianconeri manifestano malcontento per una decisione giudicata penalizzante. L’opinionista giustifica questo diffuso sentimento di frustrazione, analizzando i motivi tecnici che alimentano la rabbia popolare verso i direttori di gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Biasin a sorpresa: «Gol annullato a Conceicao? Il tifoso della Juventus fa bene ad arrabbiarsi» Articoli correlati Juventus, Conceicao furibondo sui social per il gol annullatoNonostante la vittoria contro l’Udinese, lo sfogo di Conceicao su Instagram nel post partita con l’Udinese per il gol annullato. Juventus, Spalletti non ci sta “Il gol a Conceicao non andava annullato”Nonostante la vittoria contro l’Udinese, Luciano Spalletti nel post partita ai microfoni di DAZN non ha nascosto la frustrazione per il gol annullato... Aggiornamenti e notizie su Biasin a sorpresa Gol annullato a... Biasin: I tifosi della Juve hanno ragione ad arrabbiarsi per il gol annullato a ConceicaoSulle pagine di TMW, il collega Fabrizio Biasin dice la sua sul gol annullato a Francisco Conceicao nel match di campionato di sabato scorso vinto della Juventus in casa ... tuttojuve.com Biasin: Inter sempre ancora fragile. La verità è che gli attaccanti sono forti maFabrizio Biasin, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter nel derby col Milan ... msn.com