Pier Silvio Berlusconi, group Chairman e CEO di Mfe MediaForEurope, ha partecipato a un incontro con la stampa a Cologno Monzese, durante il quale ha annunciato il suo voto favorevole al referendum. In questa occasione, ha anche dichiarato di non ascoltare Signorini e di non sentirsi coinvolto nella guerra in Medio Oriente. La discussione si è concentrata su questioni politiche e attuali senza approfondimenti ulteriori.

La guerra in Medio Oriente aleggia inevitabilmente anche nel tradizionale incontro con la stampa di Pier Silvio Berlusconi, group Chairman e Ceo di Mfe MediaForEurope, presso gli studi di Cologno Monzese. L'occasione per fare il punto sull'andamento del gruppo sotto l'aspetto economico-finanziario, ma allo stesso tempo sull'attualità politica e sulla futura programmazione delle tv del Biscione. "Passa il tempo e succedono cose, dall'ultima volta che ci siamo visti ahimè è scoppiata un'altra guerra. Una cosa terribile per il mondo, ma che ha anche un impatto inevitabile sull'economia e sui media che vivono di pubblicità. Non possiamo mai stare tranquilli", ha esordito nel suo intervento dinanzi a tutto il management dell'azienda e ad una folta platea di giornalisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Berlusconi jr a tutto campo: voto sì al referendum, non sento Signorini e la guerra

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