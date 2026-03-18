Bergamo 50enne uccide moglie a coltellate e tenta suicidio | fendenti a schiena e gola la coppia si stava separando - VIDEO

A Bergamo, un uomo di 50 anni ha colpito a morte la moglie di 42 anni con diverse fendenti e poi ha tentato il suicidio. La coppia si stava separando e l’aggressione è avvenuta nella loro abitazione nella periferia nord della città. La donna è stata trovata morta con ferite alla schiena e alla gola, mentre il marito è stato soccorso e trasportato in ospedale.