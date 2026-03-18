A Milano, durante un evento alla libreria Mondadori, più di duecento persone si sono radunate per assistere alla presentazione del libro di Beppe Convertini. L’attore e conduttore ha portato sul palco le tradizioni più autentiche d’Italia, attirando un pubblico interessato che ha partecipato con entusiasmo. L’incontro ha visto la presenza di numerosi appassionati, tutti desiderosi di ascoltare e scoprire i contenuti del volume.

La libreria Mondadori Duomo di Milano ha ospitato un incontro molto partecipato dedicato al nuovo libro di Beppe Convertini, intitolato Il Paese delle tradizioni. Il noto conduttore televisivo ha incontrato una platea ampia e molto coinvolta composta da amici, colleghi e numerosi personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo e della cultura. L’appuntamento ha trasformato la presentazione del volume in un momento ricco di racconti, ricordi e testimonianze dedicate al patrimonio delle tradizioni popolari italiane. Il pubblico ha seguito con grande attenzione ogni passaggio dell’incontro e ha partecipato con entusiasmo a una serata che ha valorizzato la cultura e le radici dei territori italiani. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Beppe Convertini porta a Milano le tradizioni più autentiche d’Italia

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@beppeconvertini ha presentato il libro “Il Paese delle tradizioni” alla @mondadoriduomo di Milano. A dialogare con l’autore c’erano @emanuelafolliero_official ed @edoardoraspelliii, Il libro è un diario di incontri e racconti che attraversa l’Italia più aute - facebook.com facebook