Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge il 18 marzo 2026 che prevede un taglio di 25 centesimi al litro sul prezzo della benzina. La misura, fortemente richiesta, mira a ridurre i costi per gli automobilisti e si traduce in un risparmio di circa 15 euro per un pieno di 60 litri. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui tempi di applicazione della misura.

ROMA – Il provvedimento che premeva tanto a Giorgia Meloni è arrivato: il decreto legge varato stasera, 18 marzo 2026, dal Consiglio dei ministri introduce un taglio di “25 centesimi al litro” sul prezzo dei carburanti. Lo ha annunciato la premier, Giorgia Meloni, in diretta al Tg1, dopo la riunione di governo. E’ uno stop al prezzo dei carburanti dopo l’impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran. Un taglio delle accise sui carburanti per 20 giorni. E’ questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la principale misura approvata in cdm contro il caro-benzina. La norma, di cui tutti saranno beneficiari, ‘assorbe’ il rafforzamento della social card che avrebbe invece riguardato solo i redditi bassi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Benzina, Meloni: “Taglio di 25 centesimi sul prezzo al distributore”. Su un pieno 15 euro di risparmio

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Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri introduce un taglio di "25 centesimi al litro" sul prezzo dei carburanti. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Tg1. ANSA / FILIPPO ATTILI-US PALAZZO CHIGI x.com