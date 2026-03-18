Benzina e diesel prezzi ancora in aumento | gasolio a un passo da 2,1 euro

I prezzi di benzina e diesel continuano a salire anche oggi, mercoledì 18 marzo. Il gasolio si avvicina a 2,1 euro al litro nella media nazionale self service, livello più alto dal marzo 2022, mentre la benzina si avvicina a 1,86 euro al litro, massimo da luglio 2024. Entrambi i carburanti mostrano un aumento rispetto alle settimane precedenti.

(Adnkronos) – Prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi, mercoledì 18 marzo. Il gasolio è ormai a un passo da 2,1 eurolitro in media nazionale self service (massimo dal 22 marzo 2022), mentre la benzina vola verso 1,86 eurolitro (massimo da fine luglio 2024). Si è praticamente azzerato lo 'sconto pompe bianche', ovvero. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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