Belluno | sindacati bloccano la fine della Consigliera

A Belluno, il coordinamento sindacale ha diffuso un avviso ufficiale riguardo alla possibile eliminazione della figura della Consigliera di Parità provinciale. I rappresentanti sindacali hanno comunicato di aver preso posizione contro questa eventualità, sollevando preoccupazioni sulla tenuta dei servizi e sulla tutela delle pari opportunità nella provincia. La questione ha suscitato attenzione tra le parti coinvolte e tra i cittadini.

Il coordinamento sindacale di Belluno ha lanciato un allarme formale contro la possibile soppressione della figura della Consigliera di Parità provinciale. Le segretarie generali dei tre principali sindacati locali, Denise Casanova, Roberta Barbieri e Sonia Bridda, definiscono inaccettabile qualsiasi tentativo di eliminare questo presidio territoriale. La motivazione addotta dal governo si basa su una lettura delle direttive europee che le parti interessate ritengono errata e distorta. La discussione verte sulla trasformazione di un diritto esigibile in uno inesigibile attraverso la centralizzazione a Roma. I sindacati temono che l’ufficio, funzionante dal 1991, venga svuotato o cancellato del tutto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belluno: sindacati bloccano la fine della Consigliera Articoli correlati Belluno: i giuristi bloccano la riforma, a rischioL’aria di Belluno è fredda, ma la tensione nella sala del Centro Congressi Giovanni XXIII era palpabile questa sera, mentre il professor Filippo... Leggi anche: Trieste: sindacati bloccano gli straordinari per precariato e indennità non pagate. Urgente tavolo in Prefettura. Contenuti utili per approfondire Belluno sindacati bloccano la fine... Consigliera di parità, il ruolo potrebbe essere soppresso. I sindacati non ci stanno: «Presidio fondamentale»BELLUNO - Cgil, Cisl e Uil bellunesi hanno espresso forte preoccupazione per la soppressione delle consigliere di parità regionali e territoriali e il trasferimento delle loro competenze ... ilgazzettino.it La crisi della Hydro di Feltre: incontro tra le parti in Prefettura a BellunoIn gioco c'è il destino di 106 dipendenti della storica fabbrica di alluminio. Nel pomeriggio un nuovo incontro tra la multinazionale norvegese e i rappresentanti dei lavoratori ... rainews.it