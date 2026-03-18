Begur | 14ª meta europea 2026 storia e spiagge

Begur, cittadina del Baix Empordà nella provincia di Girona, si è classificata al 14º posto tra le migliori destinazioni europee per il 2026. La località è nota per le sue spiagge e il patrimonio storico, attirando visitatori da tutta Europa. La notizia è stata resa nota attraverso una classifica ufficiale che valuta le mete più apprezzate per il prossimo anno.

La cittadina di Begur, situata nel Baix Empordà nella provincia di Girona, si è aggiudicata la quattordicesima posizione tra le migliori destinazioni europee del 2026. Questo riconoscimento arriva in un momento in cui il turismo cerca ancora mete autentiche che uniscano patrimonio storico e natura incontaminata. Il paese, con il suo centro pittoresco dominato da rovine medievali e otto spiagge sul Mediterraneo, rappresenta oggi una delle scelte preferite dai viaggiatori. La combinazione unica di colline del Massiccio di Begur e coste frastagliate offre uno scenario paesaggistico senza eguali. Oltre alla bellezza naturale, il luogo custodisce una memoria storica profonda legata alle difese contro i pirati e all’espansione coloniale delle famiglie locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Begur: 14ª meta europea 2026, storia e spiagge Articoli correlati Portimão 2026: spiagge, storia e futuro tra le onde dell’AlgarvePortimão 2026: tra turismo e identità, la sfida dell'equilibrio Portimão, la perla dell'Algarve, si prepara a conquistare i viaggiatori nel 2026. Il limite geopolitico dell’Unione europea è un mercato unico rimasto a metàL’Unione europea si interroga su come difendere la Groenlandia dalle attenzioni di Donald Trump, rinnovando il rituale dell’autocommiserazione:...