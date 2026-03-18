Bayern Monaco-Atalanta oggi in Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, mercoledì 18 marzo, si gioca la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Atalanta. La sfida si tiene in Germania e prevede l’utilizzo delle probabili formazioni da parte delle due squadre. La gara sarà trasmessa in diretta e si svolge nel rispetto del calendario ufficiale della competizione.

L’Atalanta scende in campo oggi, mercoledì 18 marzo, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Probabile turnover per la Dea, già con un piede fuori dalla competizione europea dopo il 6-1 rimediato in casa contro il tedeschi. Possibile maglia da titolare per l’esterno Mitchel Bakker, olandese classe 2000, tornato a Bergamo a giugno dello scorso anno dopo essere andato in prestito al Lille. For our colours?? #BayernAtalanta #UCL #GoAtalantaGo pic.twitter.com3A8kLHGmSI — Atalanta B.C. (@AtalantaBC) March 18, 2026 Bayern Monaco-Atalanta, probabili formazioni. Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Karl, Gnabry, Diaz; Jackson. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bayern Monaco-Atalanta oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Atalanta-Bayern Monaco oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaL’Atalanta all’esame di maturità: oggi, 10 marzo, i nerazzurri scendono in campo a Bergamo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League... Leggi anche: Champions, oggi Bayern Monaco-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bayern Monaco Atalanta oggi in... Temi più discussi: Champions, oggi Bayern Monaco-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla; Atalanta-Bayern Monaco, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Le formazioni di Atalanta-Bayern Monaco | UCL andata ottavi; Atalanta-Bayern Monaco, obiettivo tenere il confronto in bilico fino al ritorno tra otto giorni a Monaco di Baviera. Bayern Monaco-Atalanta ritorno ottavi Champions 2025/2026, dove vederla oggi in tv e streaming: formazioni, arbitroDopo la disfatta per 6-1, l'Atalanta si presenta a Monaco contro il Bayern per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2025/2026 ... sport.virgilio.it Dove vedere Bayern Monaco-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: le probabili scelte di Kompany e Palladino ... corrieredellosport.it #Atalanta-Bayern Monaco, Palladino: “Orgoglio Champions, siamo gli unici italiani” x.com Bayern Monaco, Kompany: "L'Atalanta cercherà di fare goal nei primi minuti, dobbiamo capire il momento della partita" - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook