Bayern Monaco-Atalanta le formazioni ufficiali | Sportielllo in porta De Roon inizia in panchina

Nella partita tra Bayern Monaco e Atalanta, sono state rese note le formazioni ufficiali. Tra i portieri, Sportiello è stato scelto come titolare al posto di Carnesecchi. In campo, De Roon parte dalla panchina, mentre il resto della rosa si prepara a scendere in campo per il match di ritorno. La sfida si gioca a Monaco di Baviera.

Monaco di Baviera (Germania). Tante sorprese nella formazione ufficiale dell’Atalanta scelta da Raffaele Palladino per il match di ritorno contro il Bayern: tra i pali si comincia con Sportiello, lanciato al posto di Carnesecchi. Kossounou, Hien e Scalvini compongono il trio di difesa, mentre Bellanova e Bernasconi agiscono sulle fasce. In mezzo Ederson e Pasalic: De Roon parte fuori, se dovesse entrare eguaglierebbe il record di Bellini di 435 presenze in nerazzurro. Il tridente offensivo è composto da Scamacca prima punta, Kamaldeen a sinistra De Ketelare a destra, nuovamente titolare un mese e mezzo dopo l’ultima volta. Nel Bayern nessuna sorpresa, in porta c’è Urbig, mentre davanti c’è Kane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Le formazioni ufficiali di Atalanta-Udinese: Kamaldeen titolare, panchina per De RoonLe scelte dei due allenatori: in difesa Kossounou sostituisce Scalvini, a centrocampo Musah insieme a Pasalic. Leggi anche: Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: Samardzic e Krstovic confermati, tornano De Roon e Ahanor Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bayern Monaco Atalanta le formazioni... Temi più discussi: Bayern Monaco-Atalanta, info per i tifosi nerazzurri in Germania; Champions: League: Bayern troppo forte fa 6-1, è notte fonda Atalanta; Atalanta-Bayern Monaco, obiettivo tenere il confronto in bilico fino al ritorno tra otto giorni a Monaco di Baviera; Champions, oggi Bayern Monaco-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla. Bayern Monaco-Atalanta diretta Champions League: segui il ritorno degli ottavi di finale LIVETrasferta a Monaco di Baviera per la squadra di Palladino dopo il 6-1 dell'andata: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Bayern Monaco-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21La diretta live di Bayern Monaco-Atalanta di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #BayernMonaco- #Atalanta, le formazioni ufficiali x.com Quanti cuori nerazzurri in Baviera #bayernatalanta #bayern #monaco #atalanta #championsleague facebook