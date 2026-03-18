Bayern Monaco-Atalanta Champions League 18-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Si riparte dall’1-6 della New Balance Arena

Mercoledì sera all’Allianz Arena si disputa il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Atalanta. La gara si svolge dopo il match d’andata, in cui i bavaresi hanno vinto con un punteggio di 6-1. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote dei bookmaker indicano già un pronostico favorevole ai padroni di casa.

Il discorso qualificazione tra Bayern Monaco e Atalanta e praticamente chiuso dopo la gara d’andata. Mercoledì sera ad Allianz Arena si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions ma i bavaresi sono ormai certi del passaggio del turno. La settimana scorsa la squadra di Vincent Kompany ha dimostrato tutta la propria superiorità con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bayern Monaco-Atalanta (Champions League, 18-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Si riparte dall’1-6 della New Balance Arena Articoli correlati Bayern Monaco-Atalanta (Champions League, 18-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Si riparte dall’1-6 della New Balance ArenaIl discorso qualificazione tra Bayern Monaco e Atalanta e praticamente chiuso dopo la gara d’andata. Bayern Monaco-Atalanta (Champions League, 18-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl discorso qualificazione tra Bayern Monaco e Atalanta e praticamente chiuso dopo la gara d’andata. Bayern Munich Vs Atalanta 6-1 – Goals & Highlights | Champions League 2026 - Musiala & Jaclson Goals Contenuti e approfondimenti su Bayern Monaco Atalanta Champions League... Temi più discussi: Champions: League: Bayern troppo forte fa 6-1, è notte fonda Atalanta; Champions, oggi Bayern Monaco-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla; Champions League, disfatta per l'Atalanta: 1-6 contro il Bayern Monaco; Bayern Monaco-Atalanta, info per i tifosi nerazzurri in Germania. Bayern Monaco-Atalanta ritorno ottavi Champions 2025/2026, dove vederla oggi in tv e streaming: formazioni, arbitroDopo la disfatta per 6-1, l'Atalanta si presenta a Monaco contro il Bayern per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2025/2026 ... sport.virgilio.it Bayern Monaco-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21La diretta live di Bayern Monaco-Atalanta di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Quanti cuori nerazzurri in Baviera #bayernatalanta #bayern #monaco #atalanta #championsleague facebook #Atalanta-Bayern Monaco, Palladino: “Orgoglio Champions, siamo gli unici italiani” x.com