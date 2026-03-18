Bayern Monaco-Atalanta Champions League 18-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Si riparte dall’1-6 della New Balance Arena

Mercoledì sera all’Allianz Arena si svolge il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Atalanta, con i tedeschi che hanno già un ampio vantaggio dall’andata, terminata 6-1. La partita rappresenta l’ultimo atto di questa sfida, con il Bayern ormai vicino alla qualificazione, mentre l’Atalanta cerca di limitare i danni e migliorare il risultato complessivo.

Il discorso qualificazione tra Bayern Monaco e Atalanta e praticamente chiuso dopo la gara d’andata. Mercoledì sera ad Allianz Arena si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions ma i bavaresi sono ormai certi del passaggio del turno. La settimana scorsa la squadra di Vincent Kompany ha dimostrato tutta la propria superiorità con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bayern Monaco-Atalanta (Champions League, 18-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Si riparte dall’1-6 della New Balance Arena Articoli correlati Bayern Monaco-Atalanta (Champions League, 18-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl discorso qualificazione tra Bayern Monaco e Atalanta e praticamente chiuso dopo la gara d’andata. Atalanta-Bayern Monaco (Champions League, 10-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL’Atalanta cerca l’impresa agli ottavi di finale di Champions League contro un colosso come il Bayern Monaco e martedì gioca la gara d’andata tra le... Altri aggiornamenti su Bayern Monaco Atalanta Champions League... Temi più discussi: Atalanta-Bayern Monaco, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Atalanta-Bayern Monaco, l'andata degli ottavi di UEFA Champions League; Atalanta-Bayern, le probabili: Kane titolare, Palladino si affida a Scamacca; Atalanta presa a pallate dal Bayern Monaco: l'addio alla Champions League è una figuraccia. Bayern Monaco-Atalanta, Raspadori torna a disposizione dopo oltre un meseAllenamento a Zingonia per l'Atalanta, prima della partenza per la Germania dove mercoledì 18 marzo alle 21 sfiderà il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di Champions League (vittoria 6-1 per i te ... sport.sky.it Probabili formazioni Bayern Monaco-Atalanta: le indicazioni verso la 30^ giornataProbabili formazioni Bayern Monaco Atalanta - Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Atalanta e gli indizi per il fantacalcio ... fantamaster.it #Atalanta-Bayern Monaco, Palladino: “Orgoglio Champions, siamo gli unici italiani” x.com Atalanta-Bayern Monaco, Palladino: “Orgoglio Champions, siamo gli unici italiani” - facebook.com facebook