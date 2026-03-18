Il ritorno degli ottavi di Champions tra Bayern e Atalanta si gioca in Germania, dove i nerazzurri cercano di recuperare dopo la sconfitta per 1-6 nell’andata. Palladino è presente sul campo per guidare la squadra, che affronta questa sfida senza considerare i risultati passati, concentrandosi sul presente. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Ritorno degli ottavi di Champions per i nerazzurri, travolti all'andata dai tedeschi: l'1-6 di Bergamo non lascia scampo Sulla possibilità di ribaltare il verdetto di Bergamo c'è poco da sperare, perché il 6-1 per il Bayern non lascia alcuna speranza, ma l'Atalanta vuole mettere il gioco almeno il suo orgoglio a Monaco nel tentativo di fare una partita se non alla pari, ameno al livello dei campioni di Germania. Scopriamo pronostico e quote di Bayern Monaco-Atalanta in programma mercoledì 18 marzo alle ore 21. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! L'Atalanta ha ancora due obiettivi in stagione: conquistare un posto in Europa e vincere la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bayern-Atalanta, Palladino in Germania per l'onore: il pronostico

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