Bayern-Atalanta Palladino in Germania per l' onore | il pronostico

Da gazzetta.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno degli ottavi di Champions tra Bayern e Atalanta si gioca in Germania, dove i nerazzurri cercano di recuperare dopo la sconfitta per 1-6 nell’andata. Palladino è presente sul campo per guidare la squadra, che affronta questa sfida senza considerare i risultati passati, concentrandosi sul presente. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Ritorno degli ottavi di Champions per i nerazzurri, travolti all'andata dai tedeschi: l'1-6 di Bergamo non lascia scampo Sulla possibilità di ribaltare il verdetto di Bergamo c'è poco da sperare, perché il 6-1 per il Bayern non lascia alcuna speranza, ma l'Atalanta vuole mettere il gioco almeno il suo orgoglio a Monaco nel tentativo di fare una partita se non alla pari, ameno al livello dei campioni di Germania. Scopriamo pronostico e quote di Bayern Monaco-Atalanta in programma mercoledì 18 marzo alle ore 21. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! L'Atalanta ha ancora due obiettivi in stagione: conquistare un posto in Europa e vincere la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bayern atalanta palladino in germania per l onore il pronostico
© Gazzetta.it - Bayern-Atalanta, Palladino in Germania per l'onore: il pronostico

Articoli correlati

Atalanta a Monaco per l’onore: Palladino torna al 3-4-2-1 contro il BayernL’Atalanta si presenta all’Allianz Arena per una missione che rasenta l’impossibilità: contenere il Bayern Monaco ed evitare una nuova goleada dopo...

Atalanta-Bayern, Palladino cerca un'altra impresa agli ottavi: il pronosticoPartita di andata a Bergamo, dove i nerazzurri hanno già battuto e travolto il Borussia Dortmund guadagnandosi una sfida storica contro i campioni di...

Altri aggiornamenti su Bayern Atalanta Palladino in Germania...

Temi più discussi: Palladino: 'Bayern a tratti ingiocabile, sapremo reagire'. VIDEO; Atalanta, Palladino post Bayern: Loro una squadra impressionante. Cambio modulo? Rifarei le stesse scelte; Palladino si inchina al Bayern: Sono ingiocabili. Ma l'Atalanta non cambierà la sua identità; L’hai detto tu eh, non io; Mister, ci sono i valori in campo: la discussione tra Capello e Palladino post Atalanta-Bayern.

bayern atalanta bayern atalanta palladino inPagina 0 | Dove vedere Bayern Monaco-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: le probabili scelte di Kompany e Palladino ... corrieredellosport.it

bayern atalanta bayern atalanta palladino inPalladino in vista del Bayern: Ho preso l’Atalanta tredicesima, adesso ci giochiamo l’EuropaL'Atalanta ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Bayern Monaco, queste le parole del tecnico ... calcioatalanta.it

Trova facilmente notizie e video collegati.