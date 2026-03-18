Bayern-Atalanta missione onore a Monaco | debutta un sedicenne tra i pali

All’Allianz Arena si affrontano il Bayern e l’Atalanta negli ottavi di Champions League. L’Atalanta di Raffaele Palladino cerca di riparare al risultato della partita d’andata, in cui ha subito un 1-6. Per questa sfida, tra i pali esordisce un sedicenne, mentre in campo ci sono i giocatori delle due squadre pronti a scendere in campo per la partita.

L’ Atalanta di Raffaele Palladino cerca il riscatto morale all’ Allianz Arena nel ritorno degli ottavi di Champions League, chiamata a onorare la competizione dopo il catastrofico 1-6 dell’andata. Il passivo maturato alla New Balance Arena, record negativo storico per un club italiano in casa nella fase a eliminazione diretta, rende la qualificazione un miraggio statistico: mai nessuna squadra ha ribaltato cinque reti di scarto in trasferta nelle coppe europee. I nerazzurri, rinvigoriti dal pareggio interno contro l’ Inter, saranno sostenuti da 4.000 tifosi a Monaco di Baviera, sfidando un Bayern Monaco reduce dal nervoso 1-1 contro il Leverkusen e privo di pedine fondamentali tra i pali. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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