Bayern-Atalanta dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni della partita di Champions

Questa sera si gioca a Monaco il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern e Atalanta. La partita si svolge allo stadio Allianz Arena e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio e l’orario della partita è stato confermato.