Bayern-Atalanta dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni della partita di Champions
Questa sera si gioca a Monaco il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern e Atalanta. La partita si svolge allo stadio Allianz Arena e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio e l’orario della partita è stato confermato.
Questa sera si disputa il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League a Monaco tra Bayern e Atalanta. Si riparte dall'1-6 a favore dei tedeschi della gara d'andata. Esclusiva su Amazon Prime Video. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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