A Cento, il Baskin sta attirando grande attenzione grazie alla collaborazione con la Benedetto. La Baltur Arena, oltre a ospitare la squadra di basket locale, è diventata anche il punto di ritrovo per il team di Baskin Lions Cento, che si allena e disputa le partite casalinghe in questo impianto. La crescita del progetto è evidente e coinvolge più realtà sportive della città.

La Baltur Arena non è solo la casa della Sella Cento, dove Davis e compagni si allenano e giocano le partite casalinghe, ma anche quella dei Baskin Lions Cento. L’idea di avere una squadra di Baskin a Cento nacque durante il periodo del covid da un’idea di un educatore della Fondazione Zanandrea, Davide Rinaldi, che studiò le regole di questo sport proponendolo come attività al direttore della Fondazione Enrico Taddia. Ai primi allenamenti nel 2021 parteciparono 7 ragazzi e ragazze: oggi fanno parte dei Baskin Lions Cento circa 50 tra ragazzi e ragazze con disabilità e normodotati. Infatti la peculiarità e lo scopo del Baskin è quello di far giocare nella stessa squadra e sullo stesso campo, sia ragazzi con disabilità che normodotati: la sublimazione del concetto di inclusione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baskin, a Cento esplode la passione. Il progetto decolla con la Benedetto

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