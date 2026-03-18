Basket Reggio Emilia cede in trasferta a Murcia e viene eliminata in FIBA Europe Cup

L’Unahotels Reggio Emilia ha perso la partita di ritorno contro UCAM Murcia nei quarti di finale di FIBA Europe Cup, portando alla loro eliminazione dalla competizione. La squadra emiliana ha affrontato la trasferta senza riuscire a ribaltare il risultato dell’andata e si è quindi fermata ai quarti di finale. La partita si è conclusa con una sconfitta per Reggio Emilia.

L’Unahotels Reggio Emilia non riesce a ribaltare la gara di ritorno dei quarti di finale in FIBA Europe Cup contro l’UCAM Murcia. Gli emiliani dopo il ko di misura dell’andata (84-85) vengono sconfitti nel match in Spagna per 77-63 e devono così salutare la competizione continentale, nonostante un buon primo tempo seguito da una ripresa in cui i padroni di casa hanno alzato il livello trovando poi l’allungo decisivo nei 10’ conclusivi. Doppia doppia di Jonas Radebaugh con 14 punti e 12 rimbalzi per gli iberici, con 14 punti di David De Julius e 11 equamente divisi tra Devontae Cacok, Howard Sans-Ross ed Emanuel Cate – Jaime Echenique top scorer per la Reggiana con 15 punti, con 11 punti di Troy Cupain e 8 di Stephen Beown. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Reggio Emilia cede in trasferta a Murcia e viene eliminata in FIBA Europe Cup Articoli correlati Leggi anche: Basket, Reggio Emilia sconfitta in casa dell’Oradea in FIBA Europe Cup Basket: Reggio Emilia cade in casa del Bosna Sarajevo, ma è ai quarti di Fiba Europe CupSi è conclusa la seconda fase di Europe Cup per la Pallacanestro Reggiana, che chiudeva la seconda fase continentale ospite dei bosniaci del Bosna... Tutti gli aggiornamenti su Reggio Emilia Temi più discussi: FIBA Europe Cup: la UNA Hotels Reggio Emilia cede in volata per 84-85 contro l'UCAM Murcia nell'andata dei quarti di finale; Dinamo Sassari, impresa sfiorata: ma Reggio Emilia vince 102-99; Dinamo, altra occasione sprecata: si allontana la zona playoff. Reggio Emilia vince nel finale; La Dinamo sfida Reggio Emilia per continuare a inseguire il sogno playoff. Serie A Basket, Sassari-Reggio Emilia 99-102: gli highlightsNel lunch match della domenica è Reggio Emilia a conquistare la quarta vittoria consecutiva, trovando le giocate giuste nell’ultimo minuto di gioco grazie a Jaime Echenique e gli errori nel finale di ... sport.sky.it Dinamo Sassari, impresa sfiorata: ma Reggio Emilia vince 102-99Sconfitta amara per la Dinamo Sassari, che dopo una partita combattutissima cede nel finale alla UNAHotels Reggio Emilia. Nella 22ª giornata di Lega Basket Serie A giocata oggi al PalaSerradimigni di ... cagliaripad.it Comune di Reggio Emilia added a... - Comune di Reggio Emilia - facebook.com facebook