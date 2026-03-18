L’Italia del basket femminile si prepara a partire verso Berlino con l’obiettivo di partecipare ai Mondiali. La squadra ha confermato la qualificazione, portando con sé nuove certezze e motivazioni per la prossima sfida internazionale. La trasferta rappresenta un passo importante, mentre le atlete sono pronte a confrontarsi con le avversarie in vista dell’appuntamento mondiale.

Qualificazione doveva essere e qualificazione è. Per l’Italia l’approdo ai Mondiali di basket femminile avrebbe potuto essere più complesso, invece alla prova dei fatti si è confermato quanto già era noto: nel girone di qualificazione a San Juan c’erano solo tre squadre con una completa credibilità, vale a dire appunto Italia, Spagna e USA. Porto Rico ha chiaramente perso forza dagli anni migliori, la Nuova Zelanda e il Senegal sono decisamente di un livello più basso. Tutto come previsto, in sostanza. Alla fine dei conti, era chiaro che la sfida decisiva, per evitare qualsiasi sorpresa senegalese, sarebbe stata Italia-Spagna. Le azzurre hanno affrontato bene quella partita, con il piglio giusto e confermando di avere un livello molto alto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile: Italia, rotta verso Berlino con nuove certezze in più

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