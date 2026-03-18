Le basi NATO in Spagna sono due, situate a Rota e Moron, ma gli Stati Uniti evitano il rifiuto spagnolo spostando gli scali in Germania e Italia. Questa strategia permette loro di mantenere operatività senza rispettare pienamente le richieste di Madrid, creando una situazione di tensione tra le parti coinvolte. La presenza militare americana in Europa continua a essere al centro di questa dinamica.

Le basi Nato in Spagna sono 2, a Rota e Moron. Gli Usa aggirano il diniego con scali in Germania e Italia. Alcune settimane fa ha fatto scalpore la notizia riguardante il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez che ha dichiarato di non voler concedere le basi Nato situate in Spagna per gli attacchi americani in corso in Iran. Il che ha suscitato le ire del Presidente americano Donald Trump, il quale ha minacciato ritorsioni commerciali. E si spera che si limitino a quelle. Del resto, già di recente la Spagna è stata vittima di problematiche serie, come blackout elettrici e incidenti ferroviari. D’altronde, Sanchez non è nuovo a prese di posizione del genere, soprattutto da quando è iniziata l’operazione israeliana a Gaza. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Basi NATO: come Trump sta fregando Sanchez

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