Il presidente di Micexperience Puglia annuncia l’apertura della mostra intitolata

Una mostra in Puglia per la Puglia e non solo. AFrancavilla Fontanail Castello Imperiali diventerà il palcoscenico di un’esposizione capace di raccontare l’evoluzione del Barocco nella storia e la sua trasformazione in Neobarocco.DaRubensfino al contemporaneoIgor Mitoraj, la mostra raccoglie le opere di tanti artisti con la cura scientifica delprofessorPierluigi Carofanoe l’organizzazione diMicexperience Puglia Rete d’Imprese, promotrice del progettoWalking Art. Ai nostri microfoni, il presidentePierangelo Argentierine descrive l’impatto e parla di prospettive future. Attivo dal 2018, Walking Art ha progressivamente fatto incontrare due dimensioni spesso separate: quellaculturalee quellaturistica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ‘Barocco e Neobarocco, da Rubens a Mitoraj’, Argentieri (Micexperience): ‘Una mostra per la Puglia’

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Grande pittore barocco maestro del Grechetto, narratore di storie, decoratore di chiese perdute. E ammiratore dei più fedeli amici dell’uomo, i cani, al punto da ritrarli in quasi tutte le sue tele, anche nelle situazioni più improbabili - facebook.com facebook

A Forlì ho inaugurato la bellissima mostra sul #Barocco al Museo Civico San Domenico con molti capolavori dell’arte italiana, che valorizzeremo anche all’estero tramite le nostre Ambasciate e gli Istituti italiani di Cultura. Il nostro settore culturale vale oltre 300 x.com