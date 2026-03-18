Bari | Municipi falliti 150 milioni di euro sprecati

La gestione amministrativa di Bari è sotto scrutinio dopo che sono stati spesi circa 150 milioni di euro in progetti e interventi nei municipi, molti dei quali sono stati considerati falliti o inutilizzati. I Democristiani 5 hanno espresso dure critiche, evidenziando presunti errori e inefficienze nella gestione delle risorse pubbliche. La situazione ha portato a un acceso confronto sulla trasparenza e l’efficienza dell’amministrazione cittadina.

La gestione amministrativa della città di Bari sta affrontando un momento di forte critica da parte dei Democristiani 5.0, che definiscono il sistema attuale dei Municipi come un modello fallito dopo dodici anni di esistenza. Secondo le analisi presentate dal partito, l’istituzione creata nel 2014 non ha mai decollato e continua a gravare sul bilancio comunale senza produrre risultati tangibili per i cittadini. Il cuore del problema risiede in una discrepanza tra gli obiettivi dichiarati di vicinanza ai quartieri e la realtà operativa, dove le competenze strategiche restano centralizzate nelle Ripartizioni comunali. I dati raccolti indicano che questo meccanismo ha assorbito tra i 100 e i 150 milioni di euro senza restituire autonomia decisionale o potere di spesa ai livelli locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari: Municipi falliti, 150 milioni di euro sprecati Articoli correlati Leggi anche: Meloni: per Niscemi 150 milioni di euro Meloni: "Per Niscemi 150 milioni di euro e commissario straordinario Ciciliano, mercoledì in Cdm"La caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Caltanissetta, 16 febbraio 2026 "Porteremo mercoledì in Cdm... Una raccolta di contenuti su Bari Municipi falliti 150 milioni di... Argomenti discussi: I Democristiani: I Municipi di Bari sono un modello fallito. I Democristiani: I Municipi di Bari sono un modello fallitoCosti enormi, nessuna autonomia, zero risultati. Con oltre 100 milioni di euro spesi la città sarebbe rinata. ... baritoday.it Baby gang, vandali e paura. Bari, gli appelli dei presidenti dei Municipi: «Più controlli e risorse»Baby gang, corse sfrenate di notte a bordo di scooter e auto, schiamazzi fino all’alba, pietre lanciate contro i bus. È allarme sicurezza a Bari. È di qualche giorno fa anche la segnalazione in via ... quotidianodipuglia.it