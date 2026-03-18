EVERYBODY DANCE! DAB26 – Danza a Bari 2026 24 maggio – 7 giugno 2026 Teatro Piccinni – Bari Scopri il programma completo https:www.pugliaculture.itrassegnadab26-danzaabari-2026-everybody-dance Il corpo come luogo del presente: umano, politico, poetico e simbolico. È da questa visione che nasce DAB26 – Danza a Bari, la rassegna dedicata alla danza contemporanea in programma dal 24 maggio al 7 giugno 2026 al Teatro Piccinni di Bari. In un tempo attraversato da profondi cambiamenti nelle relazioni e nella percezione del mondo, la danza si afferma come uno dei linguaggi più potenti per raccontare il presente, intrecciando ricerca artistica, riflessione politica e immaginazione poetica. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari: da fine maggio “Everybody dance” Fino ad inizio giugno

Articoli correlati

Leggi anche: Duino, vietata fino a fine giugno l'arrampicata lungo le falesie

Una selezione di notizie su Bari da fine maggio Everybody dance...

Temi più discussi: Bari: da fine maggio Everybody dance; Il lungomare di Bari diventa un circuito: nel weekend 60 vetture si sfideranno per la Formula Challenge; Fabrizio Corona a Bari con il suo ‘Falsissimo’. A maggio lo spettacolo senza filtri; Stop volo Bari-New York di Neos: l'impatto sul turismo in Puglia. Le reazioni di Federalberghi e Confindustria.

Volo Bari - Lille, da maggio 2026 il collegamento diretto Volotea: Ancora più vicini alla FranciaA partire dal 23 maggio prossimo l'aeroporto di Bari sarà collegato con quello di Lille, nel nord della Francia, grazie al nuovo volo diretto operato da Volotea.Lo annuncia Aeroporti di Puglia (AdP) ... bari.repubblica.it

Da maggio 2026 attivo il nuovo volo diretto fra Bari e LilleA partire dal 23 maggio prossimo l'aeroporto di Bari sarà collegato con quello di Lille, nel nord della Francia, grazie al nuovo volo diretto operato da Volotea. Lo annuncia Aeroporti di Puglia (AdP) ... ansa.it

A Bari via ai lavori per il mercato del pesce del molo San Nicola - News x.com

A Bari via ai lavori per il mercato del pesce del molo San Nicola - facebook.com facebook