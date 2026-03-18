A Bari, 103 persone sono state condannate in un procedimento giudiziario che ha smascherato un sistema in cui l’organizzazione criminale avrebbe influenzato le elezioni attraverso l’acquisto di voti. Il processo ha evidenziato come la gestione pubblica si sia intrecciata con attività illecite, facendo emergere una rete di collegamenti tra politica e criminalità nella città.

Il sistema e amministrativo di Bari ha mostrato crepe profonde, dove la gestione pubblica si è intrecciata con l’organizzazione criminale. L’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri ha ricevuto nove anni di reclusione per aver stretto accordi elettorali con tre distinti gruppi mafiosi a favore della moglie, Maria Carmen Lorusso. L’inchiesta Codice interno ha portato a 103 condanne definitive nel settembre precedente, confermando una rete che collegava voti comprati, estorsioni e infiltrazioni nelle aziende municipalizzate. Il GUP Giuseppe De Salvatore ha motivato le sentenze in oltre mille pagine, evidenziando come la criminalità abbia colonizzato settori strategici del territorio barese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari: 103 condanne, la mafia compra voti per l’ex

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