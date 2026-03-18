Barcellona-Newcastle 7-2 i blaugrana dilagano e volano ai quarti di Champions

Il Barcellona ha battuto il Newcastle 7-2 nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, giocata in casa mercoledì 18 marzo. La squadra catalana ha segnato sette volte, mentre gli avversari hanno realizzato due gol. Con questo risultato, il Barcellona si è qualificato per i quarti di finale della competizione.

(Adnkronos) – Il Barcellona travolge 7-2 il Newcastle in casa nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, oggi mercoledì 18 marzo, e avanza ai quarti di finale. All'andata in Inghilterra le due squadre avevano pareggiato 1-1. Per i blaugrana doppiette di Raphinha al 6' e al 72' e Lewandowski al 56' e al 61' e gol di Bernal al 18', Fermin al 51' e Yamal su rigore nel recupero del primo tempo. Inutile la doppietta di Elanga per gli ospiti a segno al 15' e al 28'. Gattuso in ansia in vista del playoff mondiale per l'infortunio a Tonali, centrocampista dei 'Magpies' e della nazionale italiana, costretto a uscire al 55' sorretto dai sanitari. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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