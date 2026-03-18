Bando per servizio civile nella Pro Loco di Manfredonia

È stato pubblicato un bando per il servizio civile presso la Pro Loco di Manfredonia. Il documento riguarda le candidature per l’anno 2026 e specifica i requisiti richiesti ai partecipanti. La Pro Loco invita i giovani interessati a presentare domanda entro le scadenze stabilite nel regolamento ufficiale. La selezione riguarda un numero definito di posti disponibili e le procedure di candidatura.

L’Associazione Pro Loco Manfredonia, in collaborazione con Servizio Civile Universale e UNPLI, offre nuove opportunità per vivere un’esperienza formativa e di crescita personale all’insegna del senso civico. Come partecipare: Presenta la tua domanda esclusivamente online tramite la piattaforma DOL: https:domandaonline.serviziocivile.it Non perdere questa occasione per crescere, formarti e contribuire attivamente alla tua comunità! . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Bando per servizio civile nella Pro Loco di Manfredonia Articoli correlati Servizio Civile e Pro Loco del Sannio: formazione e territorio al centro della seconda giornata al Palavetro di PietrelcinaTempo di lettura: 3 minutiSi è svolta sabato 24 gennaio presso il Palavetro di Pietrelcina la seconda giornata di formazione generale rivolta agli... Leggi anche: Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pro Loco di Temi più discussi: Servizio civile universale 2026: due posti alla Pro Loco di San Gimignano; RIVAROLO CANAVESE – Aperto il bando per il Servizio Civile Universale alla Pro Loco di Rivarolo; Servizio Civile Universale: due posti alla Pro Loco di Rivarolo Canavese per progetti dedicati a storia e cultura; Servizio civile universale: infoday sul nuovo bando e sui progetti del Comune di Prato. Tante anche le proposte in provincia. RIVAROLO CANAVESE – Aperto il bando per il Servizio Civile Universale alla Pro Loco di RivaroloLa Pro Loco di Rivarolo Canavese rende noto che è stato pubblicato il Bando di Servizio Civile Universale per partecipare ai progetti del Piemonte ... obiettivonews.it Tempio, Servizio civile e Pro Loco: al via le candidatureTempio Pausania alla ricerca di volontari del Servizio civile universale da impiegare attivamente in prima linea con la Pro Loco. Sono aperte le ... olbia.it 4 Pro loco riunite sabato 21 marzo a Monticello d'Alba per il Canté j euv dj' Amis. In diretta da Dieghito 27 ANNI DI RADIO ALBA con gli amici di Proloco di Monticello d'Alba Pro Loco Sanfrè Pro Loco Pocapaglia Pro Loco di Ceresole d'Alba. . . . . Ascolta Radi - facebook.com facebook