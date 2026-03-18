Bando per servizio civile nella Pro Loco di Manfredonia

Da ilsipontino.net 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato un bando per il servizio civile presso la Pro Loco di Manfredonia. Il documento riguarda le candidature per l’anno 2026 e specifica i requisiti richiesti ai partecipanti. La Pro Loco invita i giovani interessati a presentare domanda entro le scadenze stabilite nel regolamento ufficiale. La selezione riguarda un numero definito di posti disponibili e le procedure di candidatura.

L’Associazione Pro Loco Manfredonia, in collaborazione con Servizio Civile Universale e UNPLI, offre nuove opportunità per vivere un’esperienza formativa e di crescita personale all’insegna del senso civico. Come partecipare: Presenta la tua domanda esclusivamente online tramite la piattaforma DOL: https:domandaonline.serviziocivile.it Non perdere questa occasione per crescere, formarti e contribuire attivamente alla tua comunità! . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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