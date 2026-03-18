banca tema sugli scudi rabai e gorelli dominano

Nella gara di marcia svoltasi al Velodromo di Grosseto, Riccardo Rabai e Filippo Gorelli hanno conquistato le prime posizioni, portando a casa una doppietta per l'Atletica Grosseto Banca Tema. La competizione ha visto i due atleti distinguersi nettamente dagli avversari, confermando la loro supremazia nella disciplina. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione di numerosi appassionati.

Doppietta Atletica Grosseto Banca Tema nella gara di casa di marcia. Riccardo Rabai e Filippo Gorelli dominano al ’Velodromo’ di Grosseto. Il capoluogo maremmano è tornato protagonista della specialità della marcia con la seconda prova del Trofeo Toscano che ha animato il Parco Pertini di Grosseto. Dopo l’avvio con i numerosissimi e giovanissimi Esordienti della Provincia, impegnati nelle ’Miniolimpiadi’, sono stati circa 120 gli specialisti provenienti da tutta la regione che si sono cimentati nelle varie distanze in programma. E nella gara di casa c’è la doppietta dell’ Atletica Grosseto Banca Tema con Riccardo Rabai (22:06) che scappa via sul finale e vince i 5 chilometri Assoluti davanti al compagno di allenamenti Filippo Gorelli (22:17). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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