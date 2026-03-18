Nelle settimane finali dell’anno scorso, il centro storico ha subito blackout che hanno causato danni stimati fino a 50mila euro. La vicenda ha scatenato discussioni tra residenti e commercianti, che si sono confrontati sugli effetti delle interruzioni di energia. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica, mentre le autorità indagano sulle cause e sui responsabili delle interruzioni.

È polemica sui blackout che hanno colpito il cuore del centro storico nelle ultime settimane dello scorso anno. Sul tema il consigliere di Fratelli d’Italia Giovanni Bottiglieri aveva protocollato un’interpellanza a risposta scritta a gennaio, e nelle passate settimane è giunta la risposta ufficiale dell’amministrazione comunale, che però anziché placare gli animi li ha surriscaldati, con alcuni commercianti che denunciano di aver subito danni legati ai blackout da migliaia di euro a impianti fotovoltaici, pompe di calore e caldaie, lamentando "un isolamento totale nelle procedure di risarcimento ". Tutto nasce, si diceva, dal documento depositato da Bottiglieri a inizio 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagarre sui black-out: "Danni fino a 50mila euro"

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