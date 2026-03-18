Il 17 marzo 2026 sono stati coinvolti diversi eventi critici che hanno attirato l’attenzione sia a livello nazionale sia locale. Tra questi, un maxi tamponamento ha visto coinvolti ottanta mezzi e ha portato all’arresto di alcuni giovani sospettati di appartenenza a gruppi di baby gang. La situazione ha generato grande attenzione sui fatti accaduti in quella giornata.

Il 17 marzo 2026 ha un affollamento di eventi critici che hanno coinvolto la cronaca nazionale e locale. Tra i fatti principali figurano il trasferimento in carcere del trapper Baby Gang, l’allarme di Confindustria Ceramica a Sassuolo sul costo dell’energia, il ricovero di Achille Lauro al Niguarda per feriti da Crans Montana, la dichiarazione di Carmelo Cinturrino durante il riesame giudiziario, le alluvioni in Calabria con sfollati nel cosentino e il maxi tamponamento sulla Messina-Palermo con 80 mezzi coinvolti. La giustizia penale e le dichiarazioni degli imputati. Le procedure legali si sono intensificate con il ritorno alle mura carcerarie del rapper noto come Baby Gang, accusato di possesso di armi, rapine e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baby Gang in carcere: 80 mezzi nel maxi tamponamento

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BABY GANG - CARCERE (ft. MORAD & MAES )

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