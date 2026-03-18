Azienda presa di mira

Due ladri sono stati arrestati in flagranza di polizia e carabinieri durante un tentativo di furto a Foligno. I criminali sono stati sorpresi mentre cercavano di entrare in un’azienda locale, e le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente. L’intervento ha portato all’arresto dei due uomini, che ora sono a disposizione delle autorità competenti per i procedimenti di legge.

FOLIGNO Due ladri arrestati in flagranza da polizia e carabinieri per il tentato furto in una ditta. Le forze dell’ordine sono intervenute in via delle Industrie dove era stato segnalato un furto in atto; arrestati in flagranza per il reato di tentato furto due giovani di 26 e 24 anni, mentre i complici sono riusciti a fuggire. E’ stato stato il titolare dell’impresa ad aver notato, tramite il sistema di videosorveglianza, i ladri (circa sette persone) mentre scavalcavano il cancello dell’azienda. Da qui l’allarme alle forze dell’ordine che hanno sorpreso i malviventi, i quali, alla loro vista, si sono dati a precipitosa fuga. Due di loro, però, sono stati raggiunti dai poliziotti e dai carabinieri e, nonostante la resistenza opposta, sono stati bloccati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Azienda presa di mira Articoli correlati Furto notturno dei malviventi: presa di mira una gioielleriaColpo notturno a Nocelleto, frazione del comune di Carinola, dove tra la notte di sabato e domenica ignoti hanno messo a segno un furto ai danni di... Leggi anche: Pastena, nuovo colpo nella notte: presa di mira una gioielleria SPACCATA IN UN'AZIENDA OTTICA: RAZZIA E DANNI INGENTI | 07/03/2026 Una raccolta di contenuti su Azienda presa Discussioni sull' argomento Azienda presa di mira; Assalti alle ditte orafe: monitoraggio di camion, veicoli anomali e persone sospette; Colpo fallito a Foligno: tentano furto in un'azienda, ma vengono bloccati dalle forze dell'ordine; Rimini, cassiera licenziata dopo mesi di mobbing: reintegrata. Serie di furti alla Murrina. PatteggianoFurti commessi in serie, sempre nella stessa azienda: La Murrina di Turate. Presa di mira da una banda di ladri che si introduceva di continuo, anche più volte ogni settimana, facendo sparire quintali ... ilgiorno.it PRESA DI POSIZIONE | Il circolo “Gullo Mazzotta” interviene sulla imminente cessione del ramo d’azienda ed esprime forte preoccupazione per il futuro dei lavoratori: «I dipendenti meritano chiarezza» - facebook.com facebook