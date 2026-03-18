Avvocato multato di 30.000 euro per sentenze AI inesistenti

Un avvocato di Siracusa è stato multato con una sanzione di 30.000 euro dopo aver citato in udienza quattro sentenze della Corte di Cassazione che risultano inesistenti nella giurisprudenza. La vicenda riguarda l’utilizzo di documenti giudiziari falsi durante un procedimento legale. La sanzione è stata decisa a seguito di verifiche che hanno accertato l’inesistenza delle sentenze citate.

Un avvocato di Siracusa ha ricevuto una sanzione economica pari a 30.000 euro dopo aver citato in udienza quattro sentenze della Corte di Cassazione che non esistono nella realtà giurisprudenziale. La condanna è stata emessa il 20 febbraio con la sentenza numero 3382026, redatta dal giudice Alfredo Spitaleri, il quale ha stabilito che l’uso acritico degli strumenti di intelligenza artificiale generativa costituisce colpa grave quando non viene verificata l’autenticità delle fonti primarie. Il caso riguarda un professionista che si è affidato ciecamente agli output di un modello linguistico, portando in aula riferimenti a decisioni giudiziarie inventate dalla macchina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avvocato multato di 30.000 euro per sentenze AI inesistenti Articoli correlati Siracusa, avvocato sanzionato per aver usato quattro sentenze inventate dell’AIUn avvocato di Siracusa è stato sanzionato e dovrà pagare 30mila euro per aver portato in tribunale quattro precedenti giurisprudenziali... Bartzokas multato con 4.000 euro per scontro con un tifoso a DubaiNel panorama delle competizioni europee di basket, si registrano provvedimenti disciplinari legati a episodi verificatisi al termine di incontri... Altri aggiornamenti su Avvocato multato Discussioni sull' argomento Vandoies, multa per la maxi scritta Tirol: contestata la limitazione della libertà di espressione; Corso Mazzini, caos parcheggi: Multe, vigili senza pietà. Fino a 200 euro al mese; Doppia multa al residente disabile: Sosta consentita, Comune ci ripensi; Battleship, arriva il verdetto per altri 8 imputati: inflitte condanne per oltre 30 anni di reclusione. Arriva la precisazione dell’avvocato Riccardo Lottini, che assiste il professionista: «Regolarmente iscritto all’albo, la posizione contributiva era stata sanata» - facebook.com facebook