Auto contro betoniera nella galleria Fara | si temono vittime

Oggi, nella galleria Fara tra Montereale e Barcis, in Valcellina, si è verificato un grave incidente tra un'auto e una betoniera. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e le autorità stanno intervenendo sul posto. Non sono ancora state fornite informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte o sul numero di eventuali vittime. La strada rimane chiusa per le operazioni di soccorso.

BARCIS (PORDENONE) - Un gravissimo incidente tra un'auto e una betoniera si è verificato oggi, mercoledì 18 marzo, nella galleria Fara, tra Montereale e Barcis, in Valcellina. Non è ancora stato reso noto il bilancio dei feriti e si teme ci possano essere delle vittime. I soccorsi Sul posto stanno operando quattro mezzi dei vigili del fuoco di Maniago e Pordenone, ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il traffico La polizia locale ha interdetto la circolazione e si sono formate lunghe code: per raggiungere l'alta Valcellina l'unica alternativa è il lunghissimo bypass per la A27 e Longarone, per poi risalire in quota poiché le altre arterie in inverno sono chiuse al traffico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Auto contro betoniera nella galleria Fara: si temono vittime Articoli correlati Leggi anche: Autocisterna di gasolio si schianta contro auto, incidente stradale nella Galleria a Salerno: traffico impazzito Leggi anche: Incidente nella galleria del Seminario: scontro contro pullman di pallavolisti minorenni, auto a fuoco