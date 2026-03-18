Un rappresentante del settore automobilistico ha dichiarato che a Bruxelles manca ancora una comprensione precisa delle regole del settore. Secondo quanto affermato, per investire nell’auto sono necessari ingenti risorse economiche e tempi lunghi. La richiesta riguarda una maggiore chiarezza normativa per poter pianificare e avviare la produzione di nuovi veicoli. La situazione evidenzia una difficoltà nel definire un quadro stabile e affidabile per gli investimenti.

A Bruxelles “continuano a non capire che l’industria per poter investire soldi nell’ automobile servono tanti soldi e serve tanto tempo per arrivare alla produzione di un prodotto è necessario avere assoluta chiarezza sulle regole del gioco. Tutto abbiamo tranne che chiarezza sulle regole del gioco”, Lo ha detto a LaPresse Alfredo Altavilla, special advisor per l’Europa di Byd, a margine della presentazione del Suv ATTO 2 DM-i a Milano. “Di criticità ne vedo tante, di sviluppi ne vedo pochissimi. Il problema vero è che a Bruxelles si continuano a scrivere regolamenti estremamente criptici di cui si fa fatica a capire l’impatto vero sulle decisioni di investimento industriale e in ultima analisi sul costo e il prezzo dell’automobile per il cliente finale”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Auto, Altavilla (Byd): "Da Bruxelles tutto tranne che chiarezza su regole gioco"

Articoli correlati

Auto UE in crisi: Stellantis e VW chiedono aiuto a Bruxelles per nuove regole industrialiLe aziende automobiliere europee Stellantis e Volkswagen chiedono al governo UE un nuovo piano industriale per fronteggiare la concorrenza cinese, in...

Leggi anche: Manovra: Fratoianni, 'fatta di austerità, tagli su tutto tranne spesa militare'

Tutti gli aggiornamenti su Auto Altavilla Byd Da Bruxelles tutto...

Temi più discussi: BYD accelera sui taxi in Italia: partnership storica con itTaxi e super sconti; BYD Atto 2 DM-i Hybrid: i segreti; BYD e itTaxi insieme per portare l’app dei taxi italiani direttamente a bordo delle auto; Perchè 2 autorevoli esperti di auto hanno deciso di comprare una auto cinese e le preferiscono alle altre?.

Auto, Altavilla (Byd): Da Bruxelles tutto tranne che chiarezza su regole gioco(LaPresse) - A Bruxelles continuano a non capire che l'industria per poter investire soldi nell'automobile servono tanti soldi e serve tanto ... stream24.ilsole24ore.com

#FORUMAutoMotive Marzo 2025 | Altavilla: Terzo impianto BYD? Italia in corsaNelle scorse ore è tornata di grande attualità la volontà di BYD di continuare la propria espansione in Europa, con un terzo stabilimento di produzione nel Vecchio Continente. Da Reuters è giunta ... motorionline.com

Caro carburanti ai massimi, il Governo valuta bonus e crediti d'imposta. Scontro politico su accise e tassazione extraprofitti. https://auto.everyeye.it/notizie/caro-carburanti-pensa-bonus-famiglie-basso-reddito-866086.htmlutm_medium=Social&utm_source= - facebook.com facebook

Intrappolati nell'auto ribaltata nel torrente, salvati dai #carabinieri . L'intervento a #ReggioCalabria, i due estratti con una corda x.com