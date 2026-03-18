Attentato alla Sinagoga di Roma nel 1982 Dopo 44 anni 5 indagati

Dopo quarant’anni dall’attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, cinque persone sono state messe sotto indagine. L’evento, di matrice palestinese, ha coinvolto fedeli ebrei che uscivano dall’edificio in quella data. La procura ha aperto un fascicolo e sta conducendo indagini per fare luce sui responsabili di quell’attacco.

Dopo più di quarant'anni, c'è un'importante svolta sull'attentato di matrice palestinese che il 9 ottobre 1982 colpì i fedeli ebrei in uscita dalla Sinagoga di Roma. La Procura ha infatti concluso le indagini a carico di cinque persone per cui si ipotizza la corresponsabilità nell'attacco terroristico che, con bombe a mano e raffiche di mitra, uccise il piccolo Stefano Gaj Taché, di soli due anni, e ferì altre 40 persone. L'avviso di chiusura indagini riguarda il 68enne Abou Zayed Walid Abdulrahman, detenuto in Francia e già a giudizio per la strage di Rue des Rosiers a Parigi, e altri palestinesi o originari della zona che invece si trovano in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Attentato alla Sinagoga di Roma nel 1982. Dopo 44 anni, 5 indagati Articoli correlati Roma, attentato alla Sinagoga del 1982: dopo 44 anni ci sono 5 indagati, ecco i loro nomiDopo 44 anni, la Procura di Roma ha emesso un avviso di conclusione delle indagini nei confronti di cinque persone ritenute corresponsabili... Attentato alla Sinagoga del 1982, chiusa l’inchiesta: cinque indagati per la morte di Stefano TachéA oltre 40 anni dall’attacco al Tempio Maggiore di Roma, la procura ha chiuso le indagini e individuato cinque presunti responsabili. «State indietro, ha una bomba!»: il video della polizia armata fuori dalla sinagoga di Manchester Aggiornamenti e notizie su Attentato alla Sinagoga di Roma nel... Temi più discussi: Strage alla sinagoga di Roma del 1982: oltre quarant’anni dopo trovati i terroristi; Attentato alla Sinagoga di Roma, in 5 rischiano il processo; Da Roma a Parigi, lo stesso odio; Attentato alla Sinagoga di Roma nel 1982: chiusa l'inchiesta, 5 indagati. Attentato alla Sinagoga di Roma con morti e feriti: cinque indagati dopo 43 anniCinque persone indagate per l’attentato terroristico alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982: un bambino ucciso, oltre 40 feriti e legami con la rete internazionale di Abu Nidal. notizie.it La verità, finalmenteL’attentato alla Sinagoga di Roma era parte della strategia del gruppo Abu NidalQuarantatré anni dopo la morte del piccolo Stefano Gaj Taché, la Procura di Roma stabilisce che l’attentato non fu un gesto isolato ma un’operazione inserita in una più ampia campagna terroristica int ... linkiesta.it Cold case. Per la Procura di Roma convergenze tra gli attentati del 1982 alla Sinagoga della Capitale e a Parigi - facebook.com facebook Concluse le indagini sull'attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, cinque persone a rischio processo x.com