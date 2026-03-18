Attaccanti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 30ª giornata

Per la 30ª giornata di campionato, ecco una lista di attaccanti consigliati e da evitare, suddivisi in fasce di valore. La guida include i calciatori più affidabili e quelli meno indicati per chi gioca al fantacalcio, aiutando a scegliere i profili più adatti per questa settimana di partite. Una panoramica completa per chi vuole ottimizzare la propria rosa.

La 30ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 20 marzo alle 18.30 con Cagliari-Napoli e si chiuderà domenica 22 marzo con Fiorentina-Inter (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. Dopo la divisione in fasce dei difensori e dei centrocampisti, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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