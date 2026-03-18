atp miami 2026 bellucci rimonta cassone ed accede al tabellone principale

Al torneo ATP di Miami 2026, Mattia Bellucci ha superato Cassone dopo una partita difficile, ottenendo così l'accesso al tabellone principale. La sfida si è conclusa con Bellucci che ha rimontato l'avversario, dimostrando tenacia e determinazione. La vittoria permette al tennista di proseguire nel torneo, mentre Cassone si ferma prima dell'ingresso tra i migliori.

Con molta più sofferenza del previsto Mattia Bellucci stacca il biglietto per il tabellone principale del Masters 1000 di Miami. Il tennista lombardo ha sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni l’americano Murphy Cassone, numero 256 della classifica mondiale, in rimonta in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 6-3 dopo una battaglia di due ore e quarantadue minuti di gioco. Una partita da quattro ace, ma anche da sette doppi falli per il giocatore italiano, che ha ottenuto il 73% dei punti quando ha servito la prima ed il 46% con la seconda. Alla fine sono stati 31 i vincenti di Bellucci contro i 24 dell’avversario, che ha commesso meno errori non forzati dell’italiano (46 contro 54). 🔗 Leggi su Oasport.it

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